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معدل البطالة فى أستراليا يقفز إلى أعلى مستوى فى أربع سنوات

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معدل البطالة فى أستراليا يقفز إلى أعلى مستوى فى أربع سنوات معدل البطالة فى أستراليا يقفز إلى أعلى مستوى فى أربع سنوات

سجلت سوق الوظائف فى استراليا هبوطا مفاجئا فى أغسطس، مما دفع معدل البطالة للصعود إلى 5.8%، وهو أعلى مستوى فى أربع سنوات.

وتراجعت العملة المحلية حوالى ربع سنت أمريكى تقريبا، بعد أن أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاسترالى اليوم الخميس، أن أرباب العمل استغنوا عن 10800 عامل فى أغسطس -فى ثانى شهر على التوالى من خسائر الوظائف- بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 10 آلاف وظيفة.

وهذا هو أعلى معدل للبطالة فى استراليا منذ أغسطس 2009 عندما تضرر الاقتصاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وعقب إعلان بيانات البطالة هبط الدولار الأسترالى من 0.9355 دولار أمريكى وهو أعلى مستوى له فى ستة أشهر إلى 0.9262.

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