«البلدي» يعيد اختيار رئيس المجلس ونائبه 18 المقبل

طلال الردادي (مكة المكرمة)

يعقد المجلس البلدي في العاصمة المقدسة يوم الثلاثاء الثامن عشر من الشهر الجاري 1434هـ جلسته التاسعة والعشرين وذلك لاختيار رئيس المجلس ونائبه حسب ما تضمنته المادة «السابعة» الفقرة (ب)، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، حيث وجه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية باتخاذ ما يلزم لاختيار رئيس المجلس ونائبه خلال 15 يوما من انتهاء الفترة الأولى، وفق آليات أهمها أن يقوم رئيس المجلس بتوجيه الدعوة للأعضاء لعقد اجتماع يخصص لاختيار الرئيس ونائبه اللذين يتم اختيارهما عن طريق الاقتراع العلني أو الاقتراع السري في التصويت، حسب ما يقره الأعضاء في جلستهم المخصصة لذلك، ولا يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.وبعد الاختيار ترفع نتائج الانتخاب إلى الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية مرفقا بها صورة محضر الجلسة.وتنص المادة «العاشرة» من نظام المجلس البلدي على أنه «يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعتبر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية مرجحا».