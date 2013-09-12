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لجنة لتنفيذ برنامج «أتألق» في المدارس

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لجنة لتنفيذ برنامج «أتألق» في المدارس لجنة لتنفيذ برنامج «أتألق» في المدارس

 طلال الردادي (مكة المكرمة)

شكلت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة لجنة للإشراف على برنامج «أتالق» بالتنسيق مع شركة أرامكو ، حيث يهدف البرنامج إلى نقل تجارب عالمية إلى المدارس ومنح الطلاب والطالبات فرصة المشاركة والممارسة العلمية لأنشطة علمية من خلال التجربة والاستنساخ، ووفق برامج أسبوعية تفاعلية تنفذ على أيدي عدد من المتدربين في المدارس للتأكد من تحقيق الاحتياجات المطلوبة للبرنامج.وتضم اللجنة الإشرافية مساعد المدير العام للشؤون التعليمية طلال مبارك الحربي «رئيسا»، ومدير إدارة نشاط الطلاب نجيب عبدالفتاح «نائبا للرئيس»، والمشرف التربوي فيصل مترو «منسقا للبرنامج»، والمشرف التربوي سعيد المبعوث «عضوا»، ورؤساء أقسام الشؤون التعليمية لمكاتب التربية والتعليم «أعضاء».

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