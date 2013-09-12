حرارة الطقس تنعش محال تظليل المركبات

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)
ساعدت الاجواء الحارة في مكة المكرمة على انعاش العمل في محال تظليل المركبات للتخفيف من شدة الحرارة على الرغم من أن هذا الإجراء مخالف لأنظمة المرور التي يمنع تظليل جميع نوافذ المركبة بالكامل وخصوصا باللون الاسود الكاتم وبالرغم ايضا من ارتفاع اسعار تظليل المركبات الا أن الاقبال على هذه المحلات يزداد يوما بعد بالآخر وبشكل مستمر.وفي هذا السياق أوضح ناصر الزهراني أن البعض يرى تظليل زجاج مركبته باللون الأسود حلا مناسبا لمقاومة ارتفاع درجة الحرارة مشيرا إلى أنه أقدم على الخطوة على الرغم من أنه يعلم أنها مخالفة لأنظمة المرور. مضيفا انه قد تعرض الى مخالفة مرورية بسبب تظليله جميع النوافذ الا أن حرارة الطقس تجبره على استعمال التظليل وباللون الاسود القاتم للتخفيف من الحرارة خصوصا في اوقات الظهيرة.واضاف أن بعض محلات تظليل النوافذ تمتنع عن تظليل المركبة بالكامل أو استخدام التظليل الاسود القاتم اتباعا لتعليمات ادارة المرور وهي محقة في ذلك، ولكن تجد في الجانب الآخر أن هناك بعض المحلات تستخدم جميع أنواع التظليل حتى أنها أصبحت تقوم بتظليل الزجاج الأمامي للمركبة وهذا يعتبر مخالفة واضحة تعاقب عليها ادارة المرور وقد تسبب حوادث مؤلمة لا سمح الله بسبب انعدام الرؤية لدى سائق المركبة وتحديدا في الليل.وأفاد أن الإقبال الكثيف على محال زينة السيارات قفز بكلفة تظليل الزجاج بصورة فلكية.من جهته أوضح رائد جمعان أن عددا من محال الزينة استغلت إقبال الزبائن عليها فعمدت إلى رفع تكلفة تظليل الزجاج بطريقة مبالغ فيها، ملمحا إلى أن الطقس الحار الذي تشهده العاصمة المقدسة حاليا دفعهم للتظليل على الرغم من أنه مخالف لأنظمة المرور.في المقابل أكد الناطق الإعلامي لإدارة مرور العاصمة المقدسة النقيب الدكتور علي الزهراني أن تظليل نوافذ المركبة كافة مخالفة تعاقب عليها إدارة المرور وتحرر مخالفات مالية حيالها مشيرا إلى أن تظليل المركبة للنوافذ الخلفية مسموح به ولا تخالف عليه إدارة المرور.