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44 برنامجاً لإشباع حاجات 3800 من رسل السلام

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44 برنامجاً لإشباع حاجات 3800 من رسل السلام 44 برنامجاً لإشباع حاجات 3800 من رسل السلام

 طلال الردادي (مكة المكرمة)

اعتمدت كشافة الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة 44 برنامجا لتنفيذها خلال الفصل الدراسي ا?ول لجميع المراحل الكشفية «ا?شبال والفتيان والمتقدم» والبالغ عددهم أكثر من 3800 كشاف.وقام قسم النشاط الكشفي باستعراض البرامج مع قادة الفرق الكشفية في اللقاء المفتوح الذي عقد بالمعسكر الكشفي بالعزيزية ونوقشت آلية التنفيذ حسب المرحلة ومواعيدها مع التأكيد على أن يكون جميع الكشافين مسجلين رسميا ضمن رسل السلام عبر الموقع الرسمي علي الشبكة ا?لكترونية.وقد تنوعت مواضيع البرامج التي روعي فيها إشباع حاجات المشاركين في المجا?ت المختلفة ومناسبتها ?عمارهم، حيث تضمنت البرامج التدرب على المناهج الكشفية والهوايات ومسابقات، وستحتفل جميع الفرق باليوم الوطني «أنا الوطن» الذي سيصادف 17 ذي القعدة 1434هـ.

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