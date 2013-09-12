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دورات لإثراء اختصاصيات مصادر التعلم

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دورات لإثراء اختصاصيات مصادر التعلم دورات لإثراء اختصاصيات مصادر التعلم

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

يبدأ قسم مصادر التعلم بإدارة التجهيزات المدرسية- الوحدة النسائية – التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة بعد غد اللقاء الاستطلاعي الخاص بأمينات مراكز مصادر التعلم المفرغات في الدفعة الأولى لعام 1434هـ، وذلك بالثانوية 12 في الكعكية، بهدف إثراء أمينات مصادر التعلم المفرغات بمستجدات العمل في الميدان التربوي لتفعيل مراكز مصادر التعلم بالمدارس. وأوضحت الدكتورة وفاء عجيب مساعدة مدير إدارة التجهيزات المدرسية أن قسم مصادر التعلم في إدارتها سينفذ عددا من البرامج خلال الفصل الدراسي الأول بهدف توفير بيئة تعليمية خصبة في مراكز مصادر التعلم، منها لقاءات ودورات لإثراء اختصاصيات مصادر التعلم المفرغات من (الدفعة الثانية) في المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي واللقاء التعريفي بمراكز مصادر التعلم، إضافة إلى برنامج التدريب على الأجهزة التقنية الخاصة بقاعة التعلم التعاوني في الفترة من 10 – 12/11/1434هـ في الثانوية 30، وبرنامج السجلات الإلكترونية من 23 وحتى 25/11/1434هـ.

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