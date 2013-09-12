محو أمية 19 ألف دارس ودارسة في المنطقة

طلال الردادي (مكة المكرمة)

تمكنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة من محو أمية 19317 دارسا ودارسة، فيما انتظم مع انطلاقة العام الدراسي الحالي 5920 دارسا ودارسة في 135 مركزا لمحو الأمية.وقال المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة حامد بن جابر السلمي إن الإدارة ممثلة في إدارة تعليم الكبار واصلت جهودها للعام الدراسي 1434/1435هــ وتم فتح 29 مركزا لمحو الأمية بعدد 156 معلما وبلغ عدد الدارسين 1050 دراسا، كما تم أيضا البدء في تنفيذ 25 مركزا لبرنامج «مجتمع بلا أمية» بعدد 35 معلما، وبلغ عدد الدارسين 300 دارس، موضحا أن الإدارة سعت لتقديم المساعدات العينية للدارسين ببرامج محو الأمية من خلال الجهات الداعمة كهيئة الإغاثة الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية، وتم تنفيذ العديد من البرامح المصاحبة لمحو الأمية من أنشطة توعوية للدارسين للعمل على إعلان «مكة خالية من الأمية»، موضحا أن نحو 7249 دارسا قد استفادوا من برامج محو الأمية في الإدارة.أما ما يخص تعليم الكبيرات فقال السلمي إن نحو 4570 دارسة انتظمن مع بداية هذا العام في 81 مركزا بها 320 معلمة لتنفيذ برامج محو الأمية، مبينا أن إدارة تعليم الكبيرات في الإدارة تنفذ من خلال الخطة التشغيلية سبعة برامج منها إستراتيجيات التعلم النشط وذلك بتدريب المعلمات على الإستراتيجية وعمل دورات للمعلمات لكل من صناعة الإنسان وتنفيذ برنامج «وطني كياني» بالمراكز والذي يهدف إلى ارتفاع الحس الوطني والشعور بالانتماء لدى الدارسة، وتدريب المعلمات على تطبيق برنامج المشرفة المقيمة ويهدف إلى تدريب الطاقات المتميزة من المعلمات على النواحي الإشرافية وإقامة برنامج «مجتمع بلا أمية» في أماكن تواجد الأميات سواء كن في المدن والقرى والهجر وذلك للقضاء على أمية القراءة والكتابة وتقليص نسبة الأمية إلى أدنى مستوى، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن من خلال البرنامج محو أمية 12068 دارسة إقامة البرنامج في المراكز والمساجد ودور التحفيظ، كما سيتم هذا العام إقامة برنامج «الحي المتعلم» وهو برنامج تعليمي وتدريبي مدته عام دراسي يهتم بإكساب المتدربات مهارات علمية تدفعهن نحو العمل المنتج، كما يهدف البرنامج لتوثيق العلاقة بين برامج تعليم الكبار وخطط التنمية والاحتفاء بفعاليات اليوم العالمي لمحو الأمية في جميع مراكز محو الأمية.