برنامج لتوعية مرضى الروماتويد بمستشفى النور

أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

أقام مستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة أمس، برنامجا توعويا لمرضى الروماتويد بقاعة ابن سيناء بالمستشفى.وأوضح مدير المستشفى الدكتور عبدالسلام بن عبدالرحمن نور ولي أن البرنامج يهدف إلى التعريف بمرض الروماتويد وتثقيف مريض الروماتويد وإعطائه جميع المعلومات المتعلقة بالمرض، إضافة إلى معرفة الأعراض والعلامات وطرق التشخيص وطرق المتابعة الدورية، مشيرا إلى أن البرنامج الذي حاضر فيه عدد من الأطباء الاستشاريين في أمراض الباطنة والروماتزم والأمراض النفسية تطرق إلى مرض هشاشة العظام والأمراض الأخرى المرافقة له كنقص فيتامين (D) وطرق الوقاية منها وعلاجها وتأثير الصحة النفسية على المرض وكيفية التعايش معها كنوع من الأمراض المزمنة.