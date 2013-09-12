معلمو «الفكرية» يقرون خطتهم للعام الجديد

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

ناقش معلمو التربية الفكرية عددا من البرامج التي تسهم في تطوير العمل في المدارس والاستراتيجيات الخاصة بتعليمهم وتدريبهم وطرح المعوقات التي تواجه التربية الفكرية بمحافظة القريات. وتناول مشرف التربية الخاصة صالح عرسان الخبرات التربوية بين معلمي التربية الفكرية وخطوات التعليم الجيد لفئة العوق الفكري والتعرف على متطلبات واحتياجات المعلمين والعمل على إزالة المعوقات والتأكيد على عمل برامج تدريبية داخل المدرسة للطلاب العاديين تهدف إلى تعليمهم متطلبات وخصائص طلاب التربية الفكرية.وفي سياق متصل، عقد مشرف التربية الفنية سلمان المطرفي اجتماعا مع معلمي التربية الفنية تم من خلاله توزيع المنهج العام للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتوزيع فصل دراسي كامل وتوزيع أسبوعي والجدول التحصيلي والتقييم والتحضير الذهني.