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وكيل إمارة الجوف يطلع على تقرير الصوامع

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وكيل إمارة الجوف يطلع على تقرير الصوامع وكيل إمارة الجوف يطلع على تقرير الصوامع

 فوزي المحيسن (الجوف)

اطلع وكيل إمارة منطقة الجوف أحمد عبدالله بن محمد آل الشيخ على نتائج تشغيل أعمال فرع صوامع الغلال ونتائج وفعاليات الأقسام العاملة. جاء ذلك لدى لقائه أمس مدير عام فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في منطقة الجوف عاطف السلطان الذي قدم عرضا لأعمال الفرع موضحا أن فرع المؤسسة مستمر في العمل والتطوير حسب الخطط المدروسة لتحقيق رسالة المؤسسة نحو توفير منتجاتها وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهها. ولفت إلى أن جهود الفرع أثمرت نحو تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الماضي. وأعرب وكيل الإمارة عن شكره لمدير عام فرع الجوف على جهوده والعاملين معه بالفرع.

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