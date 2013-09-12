تعليم تبوك ينفي دمج طلاب وطالبات المدرسة النموذجية

عبدالعزيز الرويلي (تبوك)

نفى المتحدث الرسمي في تعليم تبوك سعد الحارثي ما تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن دمج طلاب الصفوف الأولية مع الطالبات في المدارس النموذجية. وقال «بخصوص ما أثير عن دمج الطلاب والطالبات في مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية.. هذا غير صحيح».وكان عدد من المغردين في «تويتر» تداولوا حديث وزير التعليم الذي نشرته «عكاظ» عقب زيارته المفاجئة في أول يوم دراسي لعدد من المدارس التابعة لمكتب التربية والتعليم جنوب جدة، حينما وجد طفلة في المدرسة، حيث قال ممازحا الطفلة «هل تم الدمج بين مدارس البنين والبنات دون علمي!».