أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أهالي الشعبة: فواتير تسافر 100 كلم إلى روضة هباس

Google+ Print
أهالي الشعبة: فواتير تسافر 100 كلم إلى روضة هباس أهالي الشعبة: فواتير تسافر 100 كلم إلى روضة هباس

 فلاح ملاك (رفحاء)

أبدى عدد من سكان مدينة شعبة نصاب والبالغ عددهم قرابة 9000 مواطن والتي تقع على الطريق الدولي الذي يربط دول الخليج العربي ببلاد الشام قلقهم الشديد من عدم قيام شركة الكهرباء بفتح مكتب خدمات للمشتركين في المدينة يساعد على معرفة تكلفة فواتير الكهرباء وتسديدها في الوقت المناسب. وطالب الأهالي شركة الكهرباء بسرعة فتح مكتب خدمات مشتركين وكذلك مكتب للطوارئ ودعمه بالموظفين والآليات لخدمة المركز وقراه والتسهيل على المواطنين والمراجعين دون تحميلهم عبء السفر إلى مكتب الاشتراكات في قرية روضة هباس التي تبعد عن مدينتهم نحو 100كم لإنجاز معاملاتهم.أحمد الطامي يقول إن مدينة شعبة نصاب ظلت تعاني منذ وقت طويل من مشكلة عدم وجود الكهرباء وقبل سنوات تم توصيل التيار لكنهم أنشأوا مكتب الاشتراكات في روضة هباس التي تبعد عن الشعبة بأكثر من 50 كلم، وظلت الفواتير تتأخر لأشهر كثيرة، بل بعض البيوت فصلوا عنها الاشتراك قبل إعداد الفواتير.من جهته، أوضح سلمان المحمد أن معاناة عملاء شركة الكهرباء في شعبة نصاب في الذهاب لمكتب المشتركين في روضة هباس ومنهم كبار السن والأرامل يشكون من بعد المسافة بين المدينة ومقر مكتب الاشتراكات في قرية روضة هباس فضلا عن كلفة السفر ومصروفاته ومشاقه فبعض السكان لا يملكون سيارات تنقلهم من وإلى مكتب الاشتراكات.وأضاف محمد الشمري أن معاناة العملاء تزداد عند انقطاع التيار الكهربائي بسبب الظروف الجوية أو الحوادث المرورية، حيث تتأخر فرقة طوارئ كهرباء روضة هباس في مباشرة المشكلة وإعادة التيار، مطالبا بفتح مكتب للطوارئ بهدف خدمة المدينة وما يتبع لها للتخفيف من معاناة المشتركين وسرعة إعادة التيار الكهربائي في وقت قياسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية