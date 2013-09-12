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قائد عسكرى إسرائيلى: الجيش السورى النظامى قوى رغم الأضرار التى لحقت به

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قائد عسكرى إسرائيلى: الجيش السورى النظامى قوى رغم الأضرار التى لحقت به قائد عسكرى إسرائيلى: الجيش السورى النظامى قوى رغم الأضرار التى لحقت به

استبعد قائد القوات البرية فى الجيش الإسرائيلى الميجر جنرال جاى تسور، احتمال تعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ مزودة برؤوس كيماوية، مشيرا إلى أن الجيش مستعد لجميع الاحتمالات على الجبهتين السورية واللبنانية.

وطالب تسورـ فى تصريح لراديو (صوت إسرائيل) اليوم الخميس- بعدم الاستخفاف بقدرات الجيش السورى النظامى على الرغم من الأضرار التى لحقت به من جراء الحرب الأهلية الدائرة فى سوريا، منبها فى ذات الوقت من احتمال تسريب أسلحة متطورة من سوريا إلى منظمة حزب الله.

وأضاف القائد العسكرى أن إسرائيل سترد بقوة متناهية على أى اعتداء قد تتعرض له، مضيفا أن القوات البرية فى الجيش الإسرائيلى عززت قدراتها بشكل ملحوظ منذ حرب لبنان الثانية.

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مصر 365