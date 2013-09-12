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هزة أرضية خفيفة تضرب القدس بلا خسائر

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هزة أرضية خفيفة تضرب القدس بلا خسائر هزة أرضية خفيفة تضرب القدس بلا خسائر

ضربت هزة أرضية خفيفة، فجر اليوم الخميس، مدينة القدس وشمال البحر الميت، وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن هزة أرضية ضربت فجر اليوم المنطقة الممتدة بين القدس وشمال البحر الميت، حيث بلغت قوتها 3.5 درجة بحسب مقياس ريختر.

وأشارت إلى أنه لم تقع جراء الهزة الأرضية إصابات أو أضرار مادية، وقال المركز الجيوفيزيائى الإسرائيلى لرصد الزلازل، فى بيان له، إن مركز الزلزال كان شمال البحر الميت على بعد نحو ثلاثين كيلو مترا من مركز مدينة القدس.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن المواطنين الإسرائيليين شعروا بالهزة الأرضية حيث كانت مستوطنة "معاليه أدوميم"، القريبة من القدس، أكثر المناطق التى شعرت بالهزة.

وكانت مؤسسة الأقصى قد حذرت من خطر وقوع زلزال على المسجد الأقصى بسبب الحفريات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الحفريات هدفها تداعى أبنية المسجد الأقصى فى حال حدوث زلازل فى مدينة القدس .
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