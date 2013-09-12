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اللواء غريب عبد السميع مديرا لمشروع شاليهات بور توفيق بدلا من إخوانى

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اللواء غريب عبد السميع مديرا لمشروع شاليهات بور توفيق بدلا من إخوانى اللواء غريب عبد السميع مديرا لمشروع شاليهات بور توفيق بدلا من إخوانى

أصدر اللواء العربى السروى محافظ السويس، قرارا بتعيين اللواء غريب عبد السميع مديرا ورئيسا لمشروع شاليهات بور توفيق التابعة لصندوق خدمات المحافظة، بدلا من المعين أثناء فترة المحافظ السابق المنتمى لتنظيم الإخوان ضمن سياسة أخونة المشروعات الخدمية والمناصب التنفيذية بالمحافظة.

كان محافظ السويس، قد قرر إنهاء ندب عبد الناصر عوض مدير مكتب الإعلام المنتمى للإخوان منذ 10 أيام، وتعيين بدلا منه ياسر البعيرى.

وقال مصدر مسئول بالمحافظة لـ "اليوم السابع"، أن هناك قرارات ستصدر خلال الأيام القادمة بإنهاء خدمة بهاء سلامة من الشئون القانونية بالديوان العام بشكل رسمى والمنتمى للإخوان والمعين أثناء فترة المحافظ السابق، وآخر مسئول بقضايا الدولة والذى يعمل ويدير مسجد حمزة بحى فيصل، وهو المكان الذى يتظاهر ويعتصم فيه الإخوان، وآخرين بمشروع المحاجر والإدارة المالية.

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