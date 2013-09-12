القوى الثورية بجامعة الزقازيق تطالب بتحقيق فى خسائر شئون البيئة

طالبت القوى الوطنية الثورية بجامعة الزقازيق وزير التعليم العالى والدكتور أشرف الشيحى القائم بأعمال رئيس الجامعة، بفتح تحقيق موسع فى قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة بالجامعة، حيث إن الخسائر فى الوحدات ذات الطابع الخاص كبير، ناهيك عن تدهور جودة منتجات الورش، كما تم استغلال مرافق الجامعة، ووسائل الانتقال فى الدعاية السياسية للرئيس السابق محمد مرسى دون وجه حق.

وأكدت القوى الثورية بالجامعة، أن القيادات الإخوانية قامت باقحام الجامعة فى أعمال سياسية موجهة ضد أهدافها التى أنشئت من أجلها، وتمكين الكوادر الإخوانية من المناصب الإدارية رغم عدم كفاءاتها، واستغلال العاملين للمشاركة فى المسيرات والاعتصامات المناهضة للإرادة الشعبية، التى قامت بثورة 30يونيو 20213.

وحملت القوى الثورية المسئولية للدكتور حامد عطية، والذى استطاع أخونة معظم القيادات الجامعية من خلال منصبه كرئيس للجنة الانتخابات للقيادات الجامعية لجميع كليات الجامعة، مما يهدد مستقبل الجامعة فى تقديم رسالتها المساهمة فى التنمية المستدامة وتطور المجتمع.