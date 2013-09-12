أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير المدينة يؤكد على أهمية تعزيز الأمن الفكري

Google+ Print
أمير المدينة يؤكد على أهمية تعزيز الأمن الفكري أمير المدينة يؤكد على أهمية تعزيز الأمن الفكري

 عكاظ (المدينة المنورة)

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة عن شكره للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ولجميع القائمين على ملتقى تعزيز الأمن الفكري الذي يسعى لتعزيز الأمن الفكري ورفع مستوى تأهيل كوادر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمواجهة الانحرافات الفكرية والتطرف بشتى صوره.وأكد أمير المدينة المنورة على أهمية دور الهيئة في حماية المجتمع من الأفكار المنحرفة وتعزيز الأمن الفكري، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الرئيس العام للهيئة لتطوير آليات العمل.جاء ذلك بعد أن دشن سموه مساء أمس الأول الدورة التي تعقد تحت عنوان «تفعيل دور عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري» الذي انطلق بعرض مرئي تعريفي بالدورات المزمع إقامتها لأعضاء الهيئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية