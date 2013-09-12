أمير المدينة يؤكد على أهمية تعزيز الأمن الفكري

عكاظ (المدينة المنورة)

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة عن شكره للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ولجميع القائمين على ملتقى تعزيز الأمن الفكري الذي يسعى لتعزيز الأمن الفكري ورفع مستوى تأهيل كوادر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمواجهة الانحرافات الفكرية والتطرف بشتى صوره.وأكد أمير المدينة المنورة على أهمية دور الهيئة في حماية المجتمع من الأفكار المنحرفة وتعزيز الأمن الفكري، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الرئيس العام للهيئة لتطوير آليات العمل.جاء ذلك بعد أن دشن سموه مساء أمس الأول الدورة التي تعقد تحت عنوان «تفعيل دور عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري» الذي انطلق بعرض مرئي تعريفي بالدورات المزمع إقامتها لأعضاء الهيئة.