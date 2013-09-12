تجربة إدارة الحشود بالمملكة في محاضرة

عبدالمجيد الدويني (المدينة المنورة)

ألقى مدير شعبة السلامة بإدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد بن مريشد العتيبي أمس الأول محاضرة عن سلامة الحشود البشرية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ضمن البرنامج التدريبي للعاملين في الحج وقد تضمنت المحاضرة استعراض تجربة إدارة الحشود في المملكة وما قامت به الدولة في سبيل سلامة تلك الحشود. وأكد العتيبي أن تجربة المملكة في إدارة الحشود تجربة فريدة ومتميزة فإدارة حشد يبلغ أفراده قرابة الثلاثة ملايين ويتكون من عدة ثقافات وجنسيات ولغات مختلفة ليس بالأمر الهين لاسيما وأنهم يجتمعون في وقت واحد وفي منطقة جغرافية محددة. ونوه أن إدارة الحشود في الحج أدهشت ذوي الاختصاص وحظيت بإشادات عالمية.وفي نهاية المحاضرة استعرض المحاضر نماذج حية لما تبذله الدولة لسلامة الحجاج مثل إعادة تصميم جسر الجمرات وإنشاء إدارة لتنظيم المشاة وتشكيل العديد من اللجان الميدانية كلجنة الإسكان والتنسيق والمتابعة. وقد قام أمين اللجنة العليا للحج والعمرة بالجامعة الإسلامية بتقديم درع تذكارية للمحاضر.