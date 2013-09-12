فريق طبي متخصص يفحص حالة «مبتور اليدين»

زار فريق طبي وأخصائي العلاج الطبيعي منزل الشاب فالح «مبتور اليدين» بينبع، حيث التقى الفريق والد وأسرة فالح بمنزلهم بينبع بعد أن طلبت الشؤون الاجتماعية وبعد توجيهات مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة حاتم بري بتكليف المشرف العام على القسم الطبي بمركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة الدكتور ياسر علي، والأخصائي الاجتماعي عبدالرحمن الطويلعي، وأخصائي العلاج الطبيعي إبراهيم الطبيقي، وفني الأطراف الصناعية خالد الششتاوي لمعاينة حالة المواطن فالح الرفاعي بمنزله بمحافظة ينبع أمس، حيث تم فحص الأطراف العليا وأخذ المقاسات اللازمة ومناقشاة ذويه حول الجهاز الأمثل للحالة.

> وأوضح أحمد السناني المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، أنه تم الاتفاق على متابعة علاجه بالرياض تحقيقا لمصلحة المريض فالح الرفاعي القصوى، وتم إبلاغهم بإيجابيات وسلبيات جميع ما تم طرحه من أطراف كطرف تجميلي أو متحرك عادي أو متحرك كهربائي.

> وأكد حاتم بري مدير الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة لـ«عكاظ» على اهتمام الشؤون الاجتماعية بحالة فالح منذ معرفة حالته، وقد تم اعتماد تركيب ذراعين له، مبينا أنه يحصل حاليا على مخصصات من الضمان الاجتماعي.

> هذا وقام فريق طبي متكامل بزيارة ميدانية إلى منزل الشاب فالح «مبتور اليدين» بينبع، حيث التقى الفريق والد وأسرة فالح بمنزلهم بينبع بعد أن طلبت الشؤون الاجتماعية أن لا يحضر الشاب فالح للمدينة المنورة وإنما الفريق سيزوره بمنزله تقديرا لظروفه وتسهيلا عليه، وقام الفريق بشرح كامل لأسرة الخطة المعدة لتركيب أطراف صناعية والمدة الزمنية لتأهيل فالح بمركز التأهيل بالمدينة وتم أخذ المقاسات وكل ما يحتاجة الفريق الطبي ليتسنى لهم تركيب الأطراف الصناعية خلال الأيام المقبلة.

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