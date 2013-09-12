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تونس تسجل عجزا بالميزان التجارى 4.6 مليار دولار فى 8 أشهر

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تونس تسجل عجزا بالميزان التجارى 4.6 مليار دولار فى 8 أشهر تونس تسجل عجزا بالميزان التجارى 4.6 مليار دولار فى 8 أشهر

تفاقم عجز الميزان التجارى التونسى بنهاية أغسطس الماضى بنحو 2.7% مقابل نفس الفترة من العام الماضى.

وقال المعهد التونسى للإحصاء، مساء أمس الثلاثاء، إن الميزان التجارى سجل عجزا بقيمة 7.6 مليار دينار (4.63 مليار دولار) خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى 2013، مقابل 7.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى 2012.

وعلى مدار الثمانية أشهر، سجلت قيمة الصادرات التونسية نحو 18.43 مليار دينار بنمو 5.8% عن قيمتها بنفس الفترة من العام الماضى.

فيما سجلت الواردات نحو 26 مليار دينار بنمو 5.1% عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضى 2012.

وأرجع الإحصاء نمو الصادرات خلال الفترة المذكورة إلى تطور معظم القطاعات وخصوصا المنتجات الزراعية، فيما زادت الواردات لارتفاع العديد من السلع على رأسها المواد الغذائية.

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مصر 365

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