مؤتمر دولى إقليمى بعمان لبحث أوضاع عمال النقل بالمنطقة وسبل تعزيز حقوقهم

بدأت فى عمان أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الاتحاد الدولى الإقليمى لعمال النقل، وذلك بمشاركة نقابيين من 12 دولة عربية، للبحث فى أوضاع عمال النقل بالمنطقة وسبل تعزيز حقوقهم ومكتسباتهم.

وقال المنسق الإقليمى للاتحاد الدولى لعمال النقل فى المنطقة العربية بلال ملكاوى، إن المؤتمر يعتبر من أكبر تجمعات نقابات النقل فى العالم العربى، وأن التوسع فى المشاركة الذى يشهده المؤتمر هو دليل معاناة المنطقة العربية.

وبدوره أكد الأمين العام بالإنابة للاتحاد الدولى للنقل ستيفن كوتن أن المنطقة العربية أصبحت قوية فى وقت قصير على الرغم من التحديات غير العادية التى تواجهها، مشيدا بتوسع قاعدة مشاركة النساء النقابيات فى المؤتمر.

ومن ناحيته، قال رئيس اللجنة الإقليمية لعمال النقل فى العالم العربى سعيد الحيرش، إن المؤتمر يهدف لوضع توجيهات واضحة لتمكين المنطقة من أجل المضى قدما فى السنوات الأربع المقبلة.

ومن جهته، لفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فى الأردن مازن المعايطة إلى أن الوضع الحالى الذى يشهده العالم العربى من الاضطراب والصراع يؤكد أهمية جمع النقابات معا لبناء التضامن لأهميته الكبيرة.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد دوريا كل أربعة أعوام لمناقشة المتغيرات السياسية فى المنطقة العربية وكيفية دعم حقوق العمال، وبحث المستجدات ورسم السياسات للسنوات الأربع المقبلة خاصة ما يتعلق بالمرأة والشباب وضرورة دعم هذه القطاعات.