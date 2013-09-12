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"أكاديمية المعلمين": البدء فى تعيين المتعاقدين بداية أكتوبر

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"أكاديمية المعلمين": البدء فى تعيين المتعاقدين بداية أكتوبر "أكاديمية المعلمين": البدء فى تعيين المتعاقدين بداية أكتوبر

قال الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إنه سيتم إصدار قرار وزارى خاص بتعيين معلمى العقود، والذين تعاقدوا قبل وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2011، ومرت على عقودهم مدة عامين على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، قريبا، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم ذلك فى أول شهر أكتوبر القادم.

وأضاف "رمضان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأكاديمية خاطبت المديريات التعليمية، لتعميم القرار على جميع الإدارات التعليمية، وإبلاغ جميع المعلمين والأخصائيين المساعدين، المنطبق عليهم الشروط، بإعداد وتسليم ملفاتهم إلى الإدارة التعليمية لتسليمها بشكل مجمع إلى فرع الأكاديمية المهنية فى موعد غايته الخميس 19 سبتمبر الجارى.

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