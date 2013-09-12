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مدير مدني الرياض يتفقد مراكز الدوادمي

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مدير مدني الرياض يتفقد مراكز الدوادمي مدير مدني الرياض يتفقد مراكز الدوادمي

 خالد العصيمي (الدوادمي)

تفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عابد مطر الصخيري يوم أمس الأول مراكز الدفاع المدني بمحافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها، وقد وكان في استقباله مدير إدارة الدفاع المدني بالدوادمي العقيد عساف سعد العتيبي وعددا من الضباط.واستهل الزيارة لمركز الدفاع المدني في البجادية وكان في استقبالهم مدير المركز النقيب حمد بجاد الدلبحي وتفقد المركز وجميع المعدات الفنية، وبعد ذلك زار مركز دفاع الجمش، ومركز دفاع نفي، وكان في استقبالهم النقيب إبراهيم الصعب، بعدها قام بجولة تفقدية على مركز ساجر وكان في اسقبالهم مدير المركز المكلف الرائد نجر الروقي حيث قام بالاطلاع على جميع أعمال المركز. وقد أبدى اللواء الصخيري إعجابه وسروره بما شاهده من تطور في تلك المراكز.

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