إقرار الإجراءات التنظيمية لخدمات ذوي الإعاقة بجامعة الملك سعود

خالد العصيمي (الدوادمي)

أقر جلسات مجلس جامعة الملك سعود القواعد والإجراءات التنظيمية لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الملك سعود والتي تأتي في إطار اهتمام جامعة الملك سعود بجودة تقديم خدماتها للطلاب ذوي الاعاقة والمتمثلة فـي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وما تبذله كافة الوحدات الأكاديمية وغير الأكاديمية لإيجاد بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة لجميع الطلاب بالجامعة بصرف النظر عن اختلاف وتباين الإمكانيات والقدرات لديهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم.وتسعى أيضا إلى توفير وتطوير البيئة التعليمية حتى تكون مؤهلة لاستقبال وتعليم الطلاب ذوي الإعاقة، وتساعدهم في الوصول إلى الخدمات التربوية والخدمات المساندة والاستفادة منها فيتحقق مستوى التعليم الجامعي المطلوب والملائم لإمكانياتهم ورغباتهم دون عراقيل أو ممارسات تمييز. وقد أعد برنامج الوصول الشامل دليل الإجراءات التنظيمية لخدمات الطلاب ذوي الاعاقة بجامعة الملك سعود والذي يتضمن المفاهيم والتعاريف وكذلك السياسات والإجراءات العامة لتقديم هذه الخدمات الواجب توافرها للطلاب وفقا لإعاقتهم المختلفة. وقد شاركت لجان علمية متخصصة فـي إعداد هذا الدليل وفق مجموعة من الأسس النظرية أهمها يتمثل في ضرورة تفعيل القوانين الحكومية التي توجه بتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الاستفادة من الفرص والمنافع التي تقدمها الجامعة لكل الطلاب بقدر الإمكان، ومواكبة التطورات الحديثة في تقديم خدمات الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي.