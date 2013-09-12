مراقبة سيارات النظافة بالأقمار الاصطناعية

سعاد الشمراني (الرياض)

استعانت أمانة منطقة الرياض بتقنية GPS لمراقبة عمل آليات ومركبات ومعدات النظافة الكترونيا في جميع احياء العاصمة عبر الاقمار الاصطناعية.حيث اعدت الادارة العامة للنظافة التابعة للامانة برنامجا متطورا عبر الحاسب الآلي للقيام باعمال المراقبة والمتابعة باستخدام تقنية GPS، الذي يمكنها من خلال شاشات المراقبة من تتبع التزام آليات ومركبات النظافة بمسارها المحدد اثناء عملها داخل الاحياء والشوارع والطرقات المعتمدة مسبقا. ويهدف النظام الالكتروني الى سرعة معالجة اي خلل او قصور في اعمال النظافة، اضافة الى إعداد التقارير اللازمة عن عدد الرحلات التي تقوم بها سيارات النظافة ومدة التوقف والزمن اللازم لكل رحلة من والى مدفن النفايات، وتوفير قاعدة معلومات متكاملة لمعالجة أي قصور بأعمال النظافة. ويأتي ذلك وفق توجيهات أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل للاهتمام بالخدمات المتعلقة بالنظافة في كافة احياء مدينة الرياض، ولرصد اداء شركات النظافة اثناء فترات العمل للقضاء على التسيب والاهمال، ومعاقبة المقصرين منهم من اجل تقديم افضل الخدمات البيئية لسكان العاصمة.واهابت امانة منطقة الرياض بالمواطنين والمقيمين في مدينة الرياض للتواصل مع هاتف طوارئ الامانة 940 الذي يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن أي تقصير او شكاوى تتعلق بخدمات النظافة.