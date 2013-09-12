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معرض توعوي لتشجيع الرضاعة الطبيعية

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معرض توعوي لتشجيع الرضاعة الطبيعية معرض توعوي لتشجيع الرضاعة الطبيعية

 سعاد الشمراني (الرياض)

اطلقت صحة الرياض فعاليات المعرض التوعوي للأسبوع العالمي لدعم الرضاعة الطبيعية في مركز غرناطة التجاري بمدينة الرياض بمشاركة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.وقالت الدكتورة مصباح كريم المنسق المحلي لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية بصحة الرياض إنه انطلاقا من الدور الذي تقوم به وزارة الصحة من خلال برامجها وأنشطتها في دعم الرضاعة الطبيعية يتجلى ذلك من خلال تفعيل تلك البرامج والأنشطة ونشر الوعي في المجتمع بطرق مختلفة للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين ومن ثم توعيتهم وأضافت الدكتورة مصباح أن المعرض التوعوي يقدم برامج توعوية وبرشورات توعوية للأمهات تحث على تشجيعهن على الرضاعة الطبيعية ولاسيما في الأشهر الأولى من الولادة، لافتة إلى أن الأطفال الذين يستفيدون من الرضاعة الطبيعية في الأشهر الأولى هم افضل تنشئة صحيا ونفسيا وعقليا.وذكرت مشرفة الرضاعة الطبيعية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ابتسام مختار، أن ارضاع الطفل طبيعيا تحميه من الأمراض وتعمل على تقوية مناعته الطبيعية كما تزيد من ذكاء الطفل وتحمي الأم من سرطان الثدي والرحم.وشهد المعرض الذي يفتح أبوابه الساعة 4 مساء الى 10 ليلا، زيارة لوفد عماني قام بجولة على المعرض وابدى اعجابه في المعرض كما شاركت الإعلامية القديرة وفاء بكر يونس بعدة فقرات لاقت اعجاب الحضور، حيث تم تكريمها من قبل اللجنة المنظمة للمعرض نظير مشاركتها ودعمها.

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