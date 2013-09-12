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تعليم الرياض يدعو المدارس الأهلية لتدريب المعلمين

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تعليم الرياض يدعو المدارس الأهلية لتدريب المعلمين تعليم الرياض يدعو المدارس الأهلية لتدريب المعلمين

 عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)

انتقد مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية للبنين محمد بن عبدالله المرشد الضعف الشديد في تدريب معلمي المدارس الأهلية.وأشار إلى ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من مشاريع وزارية ومنها المشروع الشامل لتطوير المناهج، ومشروع المعلم الجديد، ومشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات، ولأهمية اطلاع المعلم على تلك المشاريع وتأكيدا منا على تفعيل الحقول الواردة في سجل تقييم الإعانةالسنوية للمدارس الأهلية المتعلقة بتدريب الهيئة التعليمية، وتدريب المعلمين، وحيث لوحظ ضعف شديد في تدريب معلمي المدارس الأهلية.وأكد المرشد على مديري وملاك المدارس الأهلية بضرورة حث المعلمين في جميع التخصصات والإداريين على الالتحاق بالدورات التدريبية بإدارة التدريب التربوي سواء الصباحية أو المسائية لرفع كفاءتهم المهنية. والاحتفاظ بصور شهادات هذه الدورات في ملف خاص لتقديمها للجنة تقييم الإعانة السنوية للمدارس الأهلية، وتزويد إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بتقرير بنهاية كل فصل دراسي بعدد الدورات التي تم التسجيل فيها من قبل منسوبيكم وحصولهم على شهادة حضور الدورة، مع العلم بأن إدارة التدريب التربوي ستقوم بإعداد تقارير دورية توضح مدى التقدم في سير العملية التدريبية ومدى إقبال منسوبي المدارس الأهلية من المعلمين والإداريين عليها.

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