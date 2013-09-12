يوم مفتوح لأطفال مركز الملك فهد الوطني للأورام

مفرح السبيعي (الرياض)

أقامت شركة سابك يوما مفتوحا في مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال والأبحاث في الرياض، تضمن زيارة وفد من الشركة يتقدمهم المهندس خالد المانع نائب الرئيس التنفيذي للبوليمرات، لينقل لهم تحيات وأمنيات مدير عام المسؤولية الاجتماعية للأطفال المنومين بالأجنحة.وتضمن اليوم المفتوح برنامجا ترفيهيا قدمته فرقة من شخصيات كرتونية أدت استعراضات خاصة للأطفال، اشتملت على مسابقات توعوية متنوعة ساهمت في ادخال السعادة والبهجة في نفوسهم، وذلك حرصا من الشركة على التفاعل مع قضايا المجتمع الإنسانية والإسهام في تخفيف معاناة ذوي الحاجة.وتأتي هذه الزيارة من سابك في إطار استراتيجيتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، بغية التعرف عن قرب على هذا النموذج والصرح الإنساني الطبي الذي يعد تجسيدا لما يمكن أن تكون عليه برامج المسؤولية الاجتماعية، وكذلك استكشاف أوجه التعاون مع القائمين عليه؛ لتطوير برامج تعزز من الجهود التي يبذلها المركز، ورغبة من الشركة في ترسيخ الوعي بأهمية العمل التطوعي وحشد المساندة المجتمعية لبرامج التنمية المستدامة.