إغلاق فصل آخر في الروضة الخامسة بالخرمة للمرة الثانية

محمد علي السبيعي (الخرمة)

أغلقت إدارة الروضة الخامسة بالخرمة فصلا آخر أمس إضافه إلى الفصل الذي تم إغلاقه مع بدء الدراسة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات ما بين الأهالي ومديرة الروضة من جهة، والأهالي ومساعدة مكتب التربية والتعليم بالخرمة من جهة أخرى، حيث يعيش الكثير من أبناء وبنات عدد من سكان حي المحمدية على أمل وحيد، وهو تكوين لجنة من إدارة التربية والتعليم والوقوف على شكاوى أولياء أمور الطلاب والطالبات، والتي أشار بعضهم إلى تصعيدها إلى وزارة التربية والتعليم من أجل الوقوف حيال مثل هذه القرارات التي اتخذت خلال فترة قصيرة من خلال إغلاق عدد من فصول الروضة الخامسة وكسر طموح الأبناء وأولياء أمورهم في الدراسة بالروضة.وألمح الأهالي إلى أن الغالبية من أبنائهم لا يمكن أن تنطبق عليه شروط القبول للعام الدراسي المقبل إذا لم يدخل الروضة هذا العام.من جانبه، أوضح عبدالله الزهراني مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي بإدارة التربية والتعليم بالطائف أن ملاك الروضة الخامسة بالخرمة الفعلي ثلاثة فصول بواقع ست معلمات، معلمتان لكل فصل، وأن عدد الأطفال المسجلين بالروضة 79 طفلا، نصاب كل معلمة 12 طفلا، وقد تم توزيع الأطفال في الفصول الثلاثة بواقع 27 طفلا لكل فصل، مشيرا إلى أنه على الرغم من تجاوز الأطفال النصاب المحدد لكل معلمة، فإنه يوجد أطفال مسجلون احتياطا من قبل مديرة الروضة في حال سحب طفل أو اعتذاره، وبناء على ما ذكر فإنه لا صحة لوجود فصل واحد في الروضة ووجود عجز بالمعلمات، حيث إن الروضة مكتملة الملاك من الفصول والمعلمات.