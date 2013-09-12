انطلاق احتفال الصحة باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية

خالد الذيابي (الطائف)

افتتح مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف للتخطيط والتطوير الدكتور حميد السواط صباح أمس ندوة «الرضاعة الطبيعية.. مشورة ودعم» والذي تنظمه مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ممثلة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.وتأتي الندوة ضمن فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لعام 2013 تحت شعار «دعم الرضاعة الطبيعية.. القرب من الأمهات»، وندوة «الرضاعة الطبيعية.. مشورة ودعم».وقد بدئ الحفل بالقرآن الكريم، فيما قدم منسق برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية بمحافظة الطائف الدكتور حميد السواط كلمة رحب فيها بالحضور لفعاليات اليوم العالمي للرضاعة والندوة المصاحبة له، حيث سيطرح خلال هذين اليومين كل ما يحتاجه الممارس الطبي في تطبيق الرضاعة الطبيعية وكيفية التواصل مع المجتمع لنجاحها والتطرق لما يعيق تطبيق الرضاعة من ناحية الطفل أو الأم والحلول لذلك والتي يقدمها متحدثات ومتحدثون من ذوي الخبرة الطويلة من داخل المحافظة وخارجها.ويضيف السواط: «لم نغفل دور المجتمع في مثل هذا الحدث، فقد تمت دعوة الجمعيات الخيرية وبعض المهتمين ومن وزارة التربية والتعليم وإشراكهم في الفعاليات والمعرض المصاحب والذي اشتمل على ما يحتاجه المجتمع من الرضاعة الطبيعية وعيادة مشورة على مدى الأربع الأيام المقبلة». مؤكدا أن صحة الطائف تعمل وفق إستراتيجية قصيرة المدى للوصول بمستشفياتها ومراكزها كصديقة للطفل والذي يتطلب الشروط المؤيدة، لذلك وتم ترشيح مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي مع خمسة مراكز صحية كمرحلة أولى وتم تدريب العاملين.وبعد ذلك تم افتتاح المعرض المصاحب للفعالية والذي تم تجهيزه بطريقة مميزة استعرضت كل ما تحتاج إليه الأم أثناء الرضاعة، وشمل العديد من المجسمات والشعارات والمنشورات، ويقوم عليه مجموعة من العاملين بالقطاع الصحي وتحديدا في هذا المجال ويستمر على مدى أربعة أيام.