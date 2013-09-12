روشتة للتخلص من الضغوط النفسية للأعمال المنزلية

تعانى معظم السيدات من عدد من الضغوط النفسية التى تتمثل فى ضغط الأعمال المنزلية وعدم القدرة على مواجهة متطلبات الزوج والأولاد، مما يمثل عنصرا ضاغطا عليها قد لا تستطيع مواجهته أو التصدى له، مما يجعلها أكثر عصبية وقد لا تتحمل أى كلمة من المحيطين بها لذا يقدم دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى بعض النصائح.

موضحا: تعانى معظم السيدات خاصة بعد مرحلة الإنجاب من عدد من الضغوط النفسية التى قد لا تستطيع مواجهتها أو التصدى، لها لذا تزداد عصبية وعدم رغبة فى التحدث للآخرين، وعدد من السيدات قد لا يستطعن التغلب على الضغوط والمشاكل التى يواجهونها فى حياتهم لذا يلجأن للصمت وكثيرا للهروب واصطياد المشاكل، خصوصا إن كان الزوج لا يقدر ما تعانى منه المرأة ويمثل عنصرا ضاغطا عليها عنا تفاجئ المرأة بعدد من الضغوط، وإليكِ بعد النصائح للتغلب على المشاكل اليومية فى الحياة.

> 1- تخصيص يوم واحد فى الأسبوع للتخلص من الضغط النفسى مع ضرورة الحرص على أخذ إجازة زوجية فهى تتيح للزوجين العودة للحياة بمنتهى النشاط والتعامل مع معظم الأزمات التى تقابلهم.

2- عدم التحدث وقت الانفعال حتى لا تقولين ما يدفع زوجك للغضب.

3- اختيار الوقت المناسب للتحدث إليه فيما تريدين فعله مع المحافظة على شكلك بحيث لا يبدو به شىء سيئ.

4- دفع زوجك لمشاركتك فى الأعمال المنزلية وطلب ذلك منه بلطف دون الأمر مع التأكيد أن الاحترام المتبادل هو طريقك للتخلص من الضغوط النفسية المنزلية.