التقلصات والنزيف المتكرر أهم علامات الإجهاض لدى المرأة

تسأل قارئة: أعانى من بعض الأعراض كالنزيف أثناء حملى، وأخشى أن يعرضنى ذلك للإجهاض فكيف أتجنب حدوث الإجهاض.

يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: الإجهاض من المشاكل التى قد تقابلها المرأة أثناء الحمل، وهناك بعض العلامات التى تهدد المرأة بالإجهاض، كحدوث النزيف المهبلى بكمية بسيطة مع إمكانية استمراره لبعض الأيام مما يشعر المرأة ببعض الآلام، فالنزيف من العلامات التى تكشف للمرأة إمكانية حدوث الإجهاض.

بالإضافة لحدوث ألم أسفل البطن يتشابه كثيرا مع ألم الحيض، وهذا النوع من الإجهاض، غالبا ما يحدث فى الأسابيع الأولى من الحمل، لذا على السيدة أن تلتزم الراحة فى الفراش قدر الإمكان، لأن ذلك هو الذى سيضمن لها الراحة واستمرار الحمل.

ويواصل يواقيم هناك إجهاض قد يترتب عليه تمزق الأغشية المحيطة بالجنين مع نزول كتل من الدم، وهنا لابد أن تنتبه الأم لما تتعرض له حتى لا تقضى على حملها تماما، وقد يموت الجنين داخل الرحم فى فترة مبكرة، وعندما يحدث الإجهاض ثلاث مرات هنا تكون السيدة عرضة للإجهاض، ولابد أن تعرض على الطبيب حتى يعالج أو يقضى على السبب، وقد تتعرض المرأة لحدوث التقلصات وفى تلك الحالة لابد من استشارة الطبيب على الفور لذا على المرأة الالتزام بالراحة التامة أثناء الحمل.

>