توزيع 600 هدية معايدة في ابتدائية الجبيل

طالع الأسمري (الجبيل)

في بادرة إيجابية محفزة مع إطلالة العام الدراسي الجديد، قدمت مدرسة الدفي الابتدائية (600) هدية معايدة لطلاب المدرسة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في إطار الشراكة المجتمعية، وتفعيل دور المؤسسات والشركات لما فيه من الخير والمنفعة. جاء ذلك في مهرجان المعايدة للطلاب والمعلمين الذي أقيم في ختام الأسبوع التمهيدي الذي حضره لفيف من أولياء الأمور الذين أبدوا إعجابهم بالفكرة كونها تساهم في تكوين اتجاه نفسي إيجابي لدى الطفل نحو المدرسة، وتساعدهم في سرعة تكيف الصغار مع المجتمع التعليمي بعد الإجازة الصيفية. وشمل المهرجان العديد من الفعاليات كالبرامج الثقافية والمشاركات الطلابية والمنافسات الرياضية والألعاب الترفيهية.