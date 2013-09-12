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دورات تدريبية لمعلمي حفر الباطن

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دورات تدريبية لمعلمي حفر الباطن دورات تدريبية لمعلمي حفر الباطن

 فارس الرشيدي (حفر الباطن)

أعلن مركز التدريب التربوي في إدارة التربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن عن الخطة التدريبية خلال الفصل الدراسي الأول والتي اشتملت على 78 دورة تدريبية صباحية ومسائية. وأكد مدير التربية والتعليم عايض الرحيلي على أهمية التدريب في تطوير الميدان التربوي من ناحية الرقي بالأداء وجودة العمل والتغيير الإيجابي نحو الأفضل وحث جميع منسوبي التربية والتعليم على الالتحاق بالدورات التدريبية وفق الاحتياج التدريبي. وأشار مدير مركز التدريب التربوي رافع العنزي إلى أن التسجيل يتم في البرامج التدريبية الصباحية والمسائية عن طريق البوابة الإلكترونية للتدريب التربوي ويمنح كل متدرب شهادة البرنامج وستكون عنصر مفاضلة للتفرغ والإيفاد والابتعاث داخل المملكة والإيفاد للعمل للتدريس في الخارج والتكليف بالإعمال القيادية والإشرافية.

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