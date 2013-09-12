إغلاق احترازي لمطعم تسمم في الرفيعة

عكاظ (الدمام)

قررت بلدية الرفيعة إغلاق مطعم يشتبه في تسببه حالات تسمم. وأبلغ القسم الإعلامي في أمانة الشرقية بأن بلدية الرفيعة تلقت بلاغا من مدير الطب الوقائي عن حالات تسمم مرضية وفي الحال تم توجيه فريق من صحة البيئة إلى المستشفى بغرض الاستقصاء البلدية عن عدد الحالات المصابة ومصدر المأكولات وتبين حسب أقوالهم أنهم تناولوا وجبات من المطعم وعلى الفور تقرر إغلاقه احترازيا وتسليم العمال لشرطة الرفيعة للتحفظ عليهم لحين إجراء التحاليل المخبرية. كما تمت مخاطبة الجهات المعنية لإجراء اللازم مع تشكيل لجنة من وزارة الصحة ومندوب من إمارة المنطقة الشرقية ورئيس قسم صحة البيئة ببلدية الرفيعة للاطلاع على المطعم كما جرت مخاطبة مدير مستشفى الرفيعة العام في انتظار نتائج فحص العاملين والعينات لاتخاذ الإجراءات النظامية.