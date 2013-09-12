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«رؤية» يطلق 3 دورات جديدة لـ 90 كفيفا وكفيفة

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«رؤية» يطلق 3 دورات جديدة لـ 90 كفيفا وكفيفة «رؤية» يطلق 3 دورات جديدة لـ 90 كفيفا وكفيفة

 خالد البلاهدي (الدمام)

أطلق نادي رؤية لذوي الإعاقة البصرية في مؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالشرقية ثلاث دورات لتعلم الهندسة الصوتية والميكساج الإلكتروني والتلفزيوني ودورة لتعلم الحاسب الآلي ودورة لتعلم اللغة الإنجليزية لنحو 90 كفيفا وكفيفة ضمن فعاليات النادي التي تستمر إلى نهاية العام المقبل.وأكد رئيس قسم الشباب للمكفوفين بالنادي، الكفيف محمد سعد أن عدد المستفيدين من الدورات المقامة يصل إلى 90 كفيفا وكفيفة، مشيرا إلى أن انطلاقة فعاليات النادي بدأت الأسبوع المنصرم بإطلاق ثلاث دورات تتمثل في تدريب المكفوفين على مبادئ الحاسب الآلي ودورة للتعلم على الهندسة الصوتية والميكساج وأيضا دورة لتعلم اللغة الإنجليزية داخل القاعات التدريبية المجهزة بكافة الأجهزة ووسائل التعليم وأن الدورات والبرامج مستمرة إلى نهاية العام 1435 وأضاف أن النادي يفتح أبوابه لفاقدي البصر يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

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