شابات الشرقية يحولن أحلامهن إلى واقع

ياسمين السهيمي (الدمام)
شهدت مدينة الخبر انطلاق مجموعة من المشاريع السعودية في معرض «شابات الأعمال»، وحظي المعرض في يومة الأول من الافتتاح إقبالا واسعا لـ 800 زائرة، ويضم المعرض مشاريع خاصة بالمناسبات أغلبها مشاريع صناعة الشوكولاتة والحلويات. وأكدت المشرفة على المعرض لمياء العجاجي أن المعارض تساهم في توسع دائره التسويق للمنتجات حيث قدمت المشاريع عروضا تسويقية جذابة والبعض قدم أساليب فنية مبتكرة عصرية في مجال صناعة الشوكولاتة والحلويات، إضافة إلى التصاميم والديكور والإكسسوارات وأدوات التجميل، كما يقدم المعرض يوميا ضيافة مجانية من القهوة المتميزة كما تتواجد يوميا طبيبة أسنان تقدم فحصا مجانيا، مع توزيع عينات ترويجية من (بيوتفل براوز).العجاجي أضافت أن المعرض يحرص على استقطاب المتميز من المشاريع للمشاركة ومنح صاحباتها الفرصة لاستعراض منتجاتهن أمام الزوار، إلى جانب الاطلاع على المشاريع التجارية وما تحوي من أفكار جديدة ونقلة نوعية في تقديم منتجاتها وخدماتها مع توفير عوامل نجاح للمشاريع، حيث يساهم في ترويج منتجات المشاريع وإقامة شبكة جديدة من العلاقات التجارية.وشددت العجاجي على أهمية تنوع المعارض التجارية والترويجية، التي تشكل دورا كبيرا في تنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، (ما نسعى إليه فالمعارض تقدم فرصا متنوعة لشباب وشابات الأعمال، أساسها العلاقات التجارية المتبادلة، ومن منطلق مساهمتنا في خدمة المجتمع فإننا نستضيف جمعية جود الخيرية من الدمام ومركز عطاء الخير لعرض منتجات الأسر).المصممة نبيلة البسام صاحبة معرض التراث العربي المتخصص في الفنون الجميلة والحرفيات والأعمال الفنية التراثية ذكرت أنها حريصة على المشاركة في المعارض النخبوية وتعريف الزائرات بالتراث العربي الأصيل للمحافظة عليه من الاندثار في ظل تطور المشاريع والحداثة. فيما نوهت المشاركة سارة العتيبي صاحبة مشروع كافيه أن المشروع يعتبر هواية تحول إلى حلم راودها منذ زمن وهدفت إلى تحقيقه على أرض الواقع خاصة أن هذا المجال أصبح يلقى صدى وإقبالا من الكثيرين في المنطقة الشرقية وخارجها فبداية عملها كان من مطبخ المنزل وتحلم بافتتاح محل خاص يعنى بتجهيز المناسبات.منيرة العجاجي صاحبة مشروع «تفاصيل جميلة» للإكسسوارات والأثاث المنزلي تقول إنها تبنت أعمال فتيات سعوديات من الأسر المنتجة ومراكز التنمية الاجتماعية تخصصن في صناعة الكورشيه والمفارش والأعمال اليدوية، وأكدت جهات متخصصة أن منتجات المعرض من الحلويات والموالح خالية تماما من المواد المصنعة والملونة وأنها تعتمد في صناعتها للمنتج للحصول على الألوان الطبيعية لذلك الأسعار تكون أغلى من المخابز لجودة المنتج من حيث مكوناته الغذائية الصحية.منيرة الأشقر عضو جمعية جود الخيرية ذكرت أن مشاركتهم تأتي لجمع التبرعات الخيرية من خلال المبيعات في المعرض والسوق الخيري للأواني المنزلية التراثية والحديثة تحت شعار «بين الأمس واليوم».يشار إلى أن معرض شابات الأعمال تشارك به أيضا عدد من الفتيات وتلقى أعمالهن إقبالا واسعا مثل تشوكولات واي، تنسيق للحفلات، ومخبوزات شرقية ومشروع العندليب الذي يطرز اسمك بأحرف جذابة على أطقم ومفارش ويتنوع المعرض بالكثير من المشاريع المتألقة في عدة مجالات منها العطورات والإكسسوارات و الفضيات، تنظيم المناسبات، كما يتميز المعرض بمشاركة ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية من غرفة الشرقية.