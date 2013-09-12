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تشجير طريق الظهران ـــ الأحساء بطول 150 كيلومترا

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تشجير طريق الظهران ـــ الأحساء بطول 150 كيلومترا تشجير طريق الظهران ـــ الأحساء بطول 150 كيلومترا

 عبدالكريم الموسى (الأحساء)

تستعد شركة أرامكو بالتعاون مع هيئة الري والصرف في الأحساء لزراعة طريق الظهران ـــ الأحساء البالغ طوله 150 كيلومترا. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بالأحساء بين مدير عام هيئة الري والصرف بالأحساء المهندس أحمد بن عبدالله الجغيمان وفريق شركة أرامكو برئاسة المهندس صالح العبدالقادر، وبحث اللقاء منع تراكم الرمال على الطرق بين المدن وإمكانية الاستفادة من مشروع نقل المياه المعالجة من محافظة الخبر إلى الأحساء لتغذية المزروعات المقترح تنفيذها على الطريق بين الأحساء والظهران، وأبدت الهيئة تعاونا كبيرا لتحقيق فكرة تشجير الطرق بواسطة شركة أرامكو، وشكلت الجهتان لجنة لدراسة مناقشة الأمور الفنية والإجرائية لهذا المشروع، شهد الاجتماع حضور مسؤولي الإدارات في هيئة الري والصرف المهندس علي الغنام مدير الإدارة الهندسية والمشرف العام على المشاريع، المهندس عبدالعزيز الرشود مدير إدارة الري، المهندس خالد الظفر مدير إدارة الإرشاد، المهندس عماد الخوفي مدير القسم الهندسي، فرحان العقيل مدير العلاقات العامة. ومن جانب شركة أرامكو ، عبدالعزيز النصار ممثل عمليات الأمن، المهندس أحمد اليامي مهندس منع الخسائر، إنسان الأيوبي ممثل إدارة معامل بقيق ولملوم الدوسري ممثل شركة أرامكو، إلى جانب مندوبين من المكتب الاستشاري لمشروع نقل المياه المعالجة من الخبر إلى الأحساء. تجدر الإشارة إلى أن فريق أرامكو زار المعرض الدائم في الهيئة للتعرف على جملة خدماتها ومناشطها الهادفة إلى خدمة المزارعين.

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