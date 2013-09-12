شاطئ العقير يمثل أفضل الأماكن السياحية في المملكة

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمشروع تطوير شاطئ العقير وقال، حفظه الله، إن العقير موقع مناسب والبحر فيه نظيف والوصول إليه سهل ومثل هذا المشروع يحيي المنطقة في الوقت الحاضر وإذا كان هناك مشروع سياحي مناسب ومرتب فالعقير يمثل أفضل الأماكن السياحية في المملكة، وكلما كثرت مثل هذه المشاريع كثرت الفرص الوظيفية للشباب السعودي حيث تبلغ مساحة المشروع 100 مليون متر مربع بشواطئ تمتد لمسافة 15 كيلومترا على ساحل الخليج العربي ويبعد عن الدمام والهفوف مسافة نحو 70 كيلومترا ويبعد عن الرياض مسافة 370 كيلومترا.نوه عدد من الأمراء بتوقيع عقد تأسيس شركة تطوير شاطئ العقير بالأحساء برأس مال يبلغ مليارين وسبعمائة وعشرة ملايين ريال وتخصيص مليار لتوصيل الطاقة الكهربائية للشاطئ و400 مليون لتوفير المياه والصرف الصحي وتكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية بالتفاوض مع المطورين الذين تم تأهيلهم لاستقطاب العروض التطويرية للمشروع وتأسيس شركة تطوير العقير وطرح 30% من أسهمها للمواطنين للاكتتاب العام، مؤكدين أنه سيكون المشروع الرائد في سلسلة تطوير الوجهات السياحية الكبرى في المملكة.150 ألف وظيفةصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار توقع أن يوفر المشروع 150 ألف وظيفةٍ للمواطنين بعد قيام وزارة النقل بتنفيذ طريقٍ ساحليٍ في المنطقة للمساهمة في إنعاش شواطئها وسيساهم الطريق في تنشيط السياحة ضمن الخطط المستقبلية للاستثمار ويخفف من الضغط على طريق الظهران، كما يختصر نصف المسافة بين الأحساء والدمام ويضطلع القطاع الخاص بحوالي 83 % من حجم الاستثمار الكلي بما يقارب 60 ألف فرصة عملٍ مباشرةٍ للمواطنين في كافة المجالات السياحية والقطاعات المرتبطة بها. كما يمكن أن يوفر المشروع 90 ألف فرصة عملٍ غير مباشرة وتعمل الهيئة الآن على تنفيذ ما حددته الاستراتيجية العامة من خطط وتوصيات عبر تطوير مشروع العقير وتحويله إلى واقعٍ ملموسٍ ويمثل مشروع تنمية العقير نموذجاً عملياً لتنفيذ توجهات الدولة لتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للمواطنين والتنمية المتوازنة في المناطق والعمل على أن يكون النمو في الناتج الوطني أعلى من معدل النمو السكاني وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لزيادة حصته في الناتج الوطني.ولفت الأمير سلطان إلى أن المشروع يكتسب أهميته أيضا من مكانة العقير التاريخية والاقتصادية باعتباره الميناء الأول للمملكة الذي شهد العديد من الأحداث والاتفاقيات المهمة في التاريخ الوطني منذ عصر المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وما تتميز به الأحساء من مقومات يأتي في مقدمتها المقومات التاريخية والاقتصادية والطبيعية، فضلا عن أهلها الكرماء وإخلاصهم لوطنهم وتاريخهم المشرف في الوحدة الوطنية وخبراتهم العملية والتجارية.قيمة أثرية وتاريخيةصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية قال من جانبه إن العقير مدينة أثرية لها قيمتها التاريخية والسياسية والعملية والملك عبدالعزيز وقع اتفاقيات مهمة هناك. وكانت أكثر المواد الغذائية التي تأتي إلى نجد عن طريق العقير الذي يعد أفضل الوجهات السياحية الجديدة لإمكاناته الطبيعية وقربه من التمركز السكاني ومن العاصمة الرياض وسيكون مشروع جذبٍ كبيرٍ ويوظف عدداً كبيراً من المواطنين، وأضاف أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والآثار ستحقق هذا الطموح خاصة أن قطاع السياحة بطبيعته قطاع واعد لتنشيط التنمية الاقتصادية في المملكة كما هو الحال في بقية الدول وهو قطاع مؤثر لأنه يتطلب دعم نشاطاتٍ متعددةٍ ومختلفةٍ في طبيعتها ويشارك في تقديم هذه الخدمات السياحية عدد كبير من المواطنين بمؤهلاتٍ متفاوتةٍ ومتنوعةٍ وهي توجد فرص عملٍ كثيرةٍ ومستمرةٍ على مدار العام. وهذا أحد خصائص الوجهات السياحية مثل العقير الذي سيكون مشروعاً نشطاً على مدار العام، وأكد الأمير سعود أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين والأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حريصة كل الحرص على تطوير وتهيئة المواقع السياحية في جميع مناطق المملكة لفتح مجالات للاستثمار السياحي وفرص عمل كبيرة للشباب الذي تخطى مرحلة الهواية إلى الاحترافية في المجال السياحي.صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ذكر أن المشروع يكتسب أهميةً استثنائيةً لقيمته التاريخية التي يمثلها ميناؤه التاريخي الذي شهد أحداثا مهمةً في عصر الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، ويأتي المشروع اليوم ليقدم نموذجا للتعاون والشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لإحداث نقلات اقتصادية ينطلق أثرها على حياة المواطنين واقتصاد المنطقة، حيث سيوفر بتكامل عناصره وتعدد خدماته خيارات سياحية تلائم متطلبات وخصوصية الأسرة السعودية وتلبي احتياجات الشباب الترفيهية وتطوير الخدمات والفعاليات السياحية، إضافة إلى المؤتمرات والمعارض وغيرها ومن المتوقع أن يسهم في جميع مراحل تطويره في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين والمواطنات منوهاً بما تضمه اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير العقير التي تم تشكيلها للإشراف على مهام وتوجيه العمل.تذليل العوائقالأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء نوه بتوقيع اتفاقية مشروع العقيرالعملاق ووعد سموه بالعمل على تذليل أية عوائق يمكن أن تبرز ضمن سياق أعمال الاستثمار مع وضع التسهيلات الممكنة في ظل لائحة الاستثمار المرنة والمشجعة التي تكون سنداً وضماناً يمكن التعويل عليه من المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في الأحساء ودعا رجال الأعمال والعاملين في القطاع الخاص إلى التفاعل مع ما تقدمه الدولة من مزايا في كافة المجالات الاستثمارية لتصبح بلادنا في مصاف الدول المتطورة في مجال المال والأعمال، مؤكدا بأن الغرف التجارية في المملكة لها أهمية بالغة فهي بيت التجار والصناع من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يشكلون في النهاية المحور الأساس لعملية الاقتصاد الوطني.أمين الأحساء المهندس عادل الملحم قال إن الأمانة عملت على استكمال كافة إجراءات تثبيت حدود المنطقة التي ستطرح للاستثمار كوجهةٍ سياحيةٍ وأشاد بالدراسة الميدانية التي أنجزتها الهيئة العامة للسياحة، وقال إن هذا العمل الجبار من شأنه خلق نقلةٍ نوعيةٍ للارتقاء بالسياحة وتعزيزها في الأحسـاء. وقال الملحم انطلاقاً من مخطط التنمية الشامل لشاطئ العقير تم تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق السياحية على مراحل، وتتأكد أهمية شاطئ العقير بعد التوصيات التي تمخض عنها المخطط الهيكلي للأحساء الذي يعتبر الاتجاه الشرقي نحو العقير هو المجال الرئيسي والأفضل للتنمية العمرانية للأحساء، وأضاف أن موقع العقير من المواقع الموغلة في القدم حيث كان مصب الخيرات على الأحساء بصفته الميناء الرئيسي لشرق الجزيرة العربية ووسطها قبل الإسلام وبعده وقد قام الملك عبدالعزيز يرحمه الله بترميم مبانيه وإضافة مبانٍ جديدةٍ إليه وهي مبنى الإمارة والجمارك.