برج طبي بسعة 100 سرير في قلوة

المحافظ استعرض مع مدير صحة الباحة احتياجات الأهالي

ناصر بن محمد العمري (المخواة)

بحث محافظ قلوة صالح بن محمد القلطي ومديرو الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان محافظة قلوة ومراكزها، مع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة حسين بن الراوي الرويلي والقيادات بالشؤون الصحية بالمنطقة احتياجات الأهالي الصحية وامتداد دعم وزارة الصحة، ضمن توجيهات سمو أمير منطقة الباحة بالالتقاء بالمسئول الأول.حيث أعد الحفل الخطابي بهذه المناسبة في قاعة الندوات والمحاضرات وأوضح القلطي المشاريع التنموية التي تحظى بها المحافظة ومن ضمنها المشاريع الصحية، مؤكدا أهمية تلبية طلبات المواطنين واستعرض كذلك كلمة سمو أمير منطقة الباحة بإيجاد تنمية متوازنة بالمنطقة في كافة المجالات، كما قدم شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته لخدمة المحافظة ولمدير عام الشؤون الصحية على حضوره ولقائه بالأهالي.ثم بعد ذلك قدم عرضا مرئيا بإشراف من محافظ قلوة تضمن تعريفا بالمحافظة وعرضا موجزا عن المحافظة ومراكزها وكذلك احتياجات المحافظة من الخدمات الصحية، حيث تناول العرض كافة المرافق الصحية بالمحافظة ومراكزها موضحا من خلاله احتياجات الأهالي ومطالبهم في تلك المرافق.واستعرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة حسين بن الرواي الرويلي الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة واستعرض كافة الخدمات الصحية بالمحافظة وزف البشرى لأهالي محافظة قلوة ومراكزها بإنشاء برج طبي بسعة مئة سرير في ميزانية العام القادم 1436/1437هـ ثم استعرض جدول الأولويات الخاصة بالمراكز الصحية ثم استعرض المرافق الصحية بالمحافظة ومعايير افتتاح المستشفيات الطرفية بفئاتها، وكذلك المستشفيات العامة والمستشفيات المرجعية كما استعرض معايير افتتاح المراكز الصحية في المدن والقرى والهجر. كما عرض ما استحدث من خدمات صحية بمستشفى قلوة العام، ووجه مدير مستشفى قلوة العام بتحديد موقع لفريق الطب المنزلي ليقدم الرعاية الصحية لأهالي المحافظة ومراكزها، كما استعرض العديد من الاحصائيات المتعلقة بالصحة بالمحافظة ومراكزها مؤكدا على اهتمامه وحرصه على تقديم الأفضل للمواطنين من رعاية صحية. ثم بعد ذلك كانت المداخلات والأسئلة التي وجهت لمدير عام الشؤون الصحية بدئت بالعديد من المطالب والاحتياجات التي حصرها محافظ قلوة وقدمها لمدير عام الشؤون الصحية ثم شارك المشايخ والأهالي بطرح العديد من الأسئلة والتي تدور حول الخدمات الصحية بالمحافظة ومراكزها البعض منها وجه الرويلي بإيجاد الحلول العاجلة لها في حينه والبعض منها تحتاج إلى دراسة. رافق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة كل من مساعده للخدمات العلاجية الدكتور عادل الغامدي ومساعده للإمداد سعد قليل والمساعد للمشاريع والشؤون الهندسية المهندس محسن الزهراني ونائب المساعد للرعاية الصحية الأولية عبدالله شباب الغامدي والمساعد للتخطيط والتطوير هاشم مديس. بعد ذلك تجول مدير عام الشؤون الصحية ومرافقوه في مستشفى قلوة واطلع على قسم الطوارئ والمرافق الأخرى بالمستشفى يرافقه مدير مستشفى قلوة العام خميس بن أحمد العويفي والمشرف على مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة مسعود عبدالله الزهراني ومديرو المراكز الصحية بالمحافظة ومراكزها ومدير مركز مكافحة الملاريا، مقدمين شكرهم لمدير عام الشؤون الصحية ومساعديه على دعمهم للمحافظة ومراكزها وعلى ما تجده المحافظة من اهتمام وحرص من قبلهم.