طالب يتهم مدير تعليم بتعنيفه أمام زملائه

صالح الشهري (المجاردة)

اتهم طالب بالصف الثاني المتوسط بمدرسة النسائي لتحفيظ القرآن الكريم بمركز بحر أبو سكينة بمحايل عسير، مدير مكتب تعليم قنا، بتعنيفه أمام زملائه، عندما نقل له ما اعتبره ظروفا مأساوية في مدرسته التي تفتقد لأبسط مقومات البيئة التربوية والتعليمية.وفيما نفى مدير المكتب مصهف عسيري لـ «عكاظ» دعوى الطالب جملة وتفصيلا، أبلغ الطالب «عكاظ» أن الرد الذي تلقاه أمام زملائه «احمد ربك أنت تدرس تحت سقف وغيرك يدرس تحت شجرة». وقال شكوت له افتقاد التكييف والكهرباء وعدم توفر وسائل السلامة، فتلقيت ذلك الرد القاسي.وكان مدير مكتب التربية والتعليم بقنا مصهف علي عسيري، تلقى خلال الزيارة العديد من الشكاوى من أولياء الأمور ومنسوبي المدرسة بسبب تكرار أعطال الكهرباء وعدم توفر البيئة الصفية المناسبة للطلاب.لكن عسيري رد على «عكاظ» التي استفسرت منه حول صحة الرد، بالتأكيد على أنه لم ينهر الطالب أمام زملائه، وقال «الكلام ليس له أساس من الصحة، وأتمنى تؤخذ الأمور من مصادرها». وأضاف «تشرفت بالزيارة وكانت برئاسة مساعد مدير تعليم محايل عسير حامد الشمراني». يذكر أن مدير التربية والتعليم بالمحايل زار المدرسة العام الماضي واطلع على تقرير الدفاع المدني بعدم صلاحية المبنى ووجه حينها بتحويل الدراسة إلى مدرسة حكومية أخرى، لحين تشيىد مبنى حكومي جديد.