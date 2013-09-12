"الخدمات النقابية" تعقد مؤتمرا اليوم لمناقشة مطالب العمال فى الدستور

تعقد دار الخدمات النقابية والعمالية اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً لمناقشة مطالب العمال فى الدستور، واستعراضا لأهم مواد المسودة الأولى للدستور والتى خرجت عن لجنة الخبراء، وذلك فى إطار حملة "العمال والدستور" والتى أطلقتها الدار بالتنسيق مع العديد من القوى العمالية والسياسية بمحافظة الإسكندرية بهدف الضغط لوضع مطالب العمال على أجندة لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، ورفع الصوت العمالى للمشاركة فى صياغة الدستور المصرى.

ويقام المؤتمر فى الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس، بقاعة كلاسيكية ميامى– طريق الكورنيش– أمام بئر مسعود بحضور أبو العز الحريرى وعبد الرحمن الجوهرى، وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والعديد من قيادات النقابات المستقلة بمحافظة الإسكندرية وممثلى الأحزاب والقوى السياسية.