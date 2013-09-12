إطلاق مبادرة لتطوير بنوك الدم التابعة لـ"الصحة".. الاثنين المقبل

تعقد مؤسسة مصر الخير ومجموعة المصرية للاتصالات، الاثنين المقبل، مؤتمرا صحفيا لإطلاق مبادرة لتطوير وحدات بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة، وذلك بحضور كل من الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى لمجموعة المصرية للاتصالات، والمهندس أحمد أسامة نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الشئون التجارية للمصرية للاتصالات، والدكتور صلاح شادى الرئيس التنفيذى لقطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير.

وتهدف المبادرة بشكل أساسى إلى الحد من انتشار فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى"، عن طريق تطوير وحدات بنوك الدم.