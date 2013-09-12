ورشة لتوضيح قواعد السلوك والمواظبة

إبراهيم شهاب (جدة)

نظمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة ورشة عمل بعنوان توضيح قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية أمس، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية أحمد الزهراني بمركز مودة الاجتماعي. وأوضح مدير التوجيه والإرشاد بتعليم جدة حسن السالمي، بأنّ ورشة العمل اشتملت على العديد من المحاور والأهداف التي من شأنها الرقي بسلوك الطلاب والطالبات ومواظبتهم من خلال التعريف بلائحة السلوك والمواظبة الجديدة من قبل التربويين من مديري المكاتب ومساعديهم ومشرفي الإرشاد وكذلك مساعديهم إضافة إلى مشرفي الإرشاد ومديري المدارس والوكلاء والمعلمين والتفعيل الأمثل لها. وقال السالمي ، إنّ ورشة العمل استعرضت الطرق الأفضل لتبصير الطلاب والطالبات بمسؤولياتهم الوقائية تجاه قواعد السلوك والمواظبة إضافة إلى تثقيف الأسرة والتعريف بمسؤولياتها الوقائية، مبينا بأنّ ورشة العمل شهدت حضور عدد من مشرفي الإدارة المدرسية ومشرفي القضايا بواقع مشرف من كل مكتب وكذلك حضور مشرفي الوحدات الإرشادية – بنين وبنات- وعدد من مديري مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية.وأكد السالم، بأنّ الهدف من إقامة ورشة السلوك والمواظبة هو إعداد الحقيبة التدريبيّة المقترحة وصولا للتعريف والتطبيق الأنسب لها وتوضيح الأدوار التي يجب أن يقوم بها ولي الأمر والمرشد الطلابي والمشرف التربوي والإدارة المدرسية لتطبيق قواعد لائحة السلوك والمواظبة على الوجه الأكمل.