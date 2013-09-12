خطة متكاملة «للتقنية» لبناء شراكات استراتيجية

عمرو سلام (جدة)

باشر أكثر من 591 متدربا من الكلية التقنية بمحافظة جدة وتحت اشراف ومتابعة خمسين مشرفا على برنامج التدريب التعاوني خلال الفصل التدريبي الحالي في سوق العمل.واعرب عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي، عن شكره وتقديره لجهود وتعاون القطاع الخاص في تدريب وتوظيف مخرجات الكلية من مختلف التخصصات.وبين السريعي، أن برنامج التدريب التعاوني يهدف إلى تدريب خريجي الكلية في آخر فصل تدريبي لدى القطاع العام والخاص في مجال تخصصه، حيث يتلقى تدريباً ميدانياً متكاملاً لاكتساب الخبرة والعمل الميداني بطريقة منظمة اضافة الى انه بمثابة تدريب منته بالتوظيف في حالة ما اذا احتاجته الجهة التي تدرب بها.واضاف السريعي «ان هناك فريقا متكاملا من مشرفين ومنسقين من الكلية يقوم بزيارات وكتابة تقارير شهرية عن مستوى الاداء وسير عملية التدريب ورأي تلك الجهة وتقديم الإرشاد والتوجيه للمتدرب وتقييم أداء المتدربين أثناء التدريب وكذلك بحث كافة المعوقات ووضع الحلول المناسبة للارتقاء بالعملية التدريبية وتحقيق اعلى معدلات للتوافق بين مهارات وقدرات المتدرب ومتطلبات سوق العمل».وقال: إن كلية جدة التقنية وضعت خطة متكاملة لبناء شراكات استراتيجية جديدة مع القطاع الخاص ومنها برنامج التدريب التعاوني حيث يتيح هذا البرنامج لسوق العمل التعرف على إمكانيات الكلية الفنية والبشرية في مختلف التخصصات المطلوبة ومن ثم اختيار الموظف المناسب من خلال المتدربين اثناء فترة التدريب دون تكبدهم أي خسائر او مخاطر كما ان البرنامج لتوثيق الصلة بين الكلية وجهات التدريب مما سيحقق الهدف الأساسي وهو المساعدة على ربط التعليم بالاحتياجات الوطنية من القوى العاملة المؤهلة. وأكد السريعي على ان دور الكلية لا ينتهي كذلك بل انه يوجد بالكلية قسم متخصص بالكلية يهدف الى متابعة كافة الخريجين الذين تم توظيفهم ومن لازال يبحث عن فرصة وظيفية وان التعاون مع القطاع الخاص ايجابي لتزويدهم بكافة المخرجات التي يحتاجون اليها من الكوادر البشرية المؤهلة.