الصحة النفسية تبحث خطة الخدمة الاجتماعية الجديدة

حسين هزازي (جدة)

بحث مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور عبدالحميد حبيب بجدة أمس، خطة الخدمة الاجتماعية الجديدة مع رؤساء الخدمة الاجتماعية في وزارة الصحة بجدة، حيث شمل البرنامج عرض الخطة العامة للخدمة الاجتماعية ودارستها مع المختصين ومديري إدارة الصحة النفسية في المحافظات والذي يستمر لمدة يومين.من جهة اخرى، استعرض مدير ادارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة جدة طلال محمد الناشري ورئيسة وحدة الخدمة الاجتماعية الطبية في الادارة فادية احمد عناني قبل أسبوع، مع رؤساء الخدمة الاجتماعية والاخصائيين الاجتماعيين بصحة جدة، في قاعة المحاضرات في مستشفى الولادة والاطفال في المساعدية، الخطة الجديدة الخاصة بالخدمة الاجتماعية الطبية المعدة من قبل الادارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بالوزارة من قبل فادية أحمد عناني رئيسة الوحدة. وبحث الاجتماع عرض السياسات والإجراءات الجديدة الخاصة بالخدمة الاجتماعية الطبية من قبل منال الصومالي وتم مناقشة الخطة والسياسات ووضع آلية لتطبيقها.وتلا ذلك نقاش مفتوح مع الاخصائيين والاخصائيات الاجتماعيين لتلمس احتياجاتهم والرد على استفساراتهم من قبل مدير ادارة الصحة النفسية والاجتماعية ورئيسة وحدة الخدمة الاجتماعية. من جهته افتتح مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي بن محمد باداود، فعاليات ندوة تطبيقات الجودة في الصحة النفسية والاجتماعية، التي نظمتها إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة جدة، بحضور عدد من الأطباء والاستشاريين، وذلك في مركز الدراسات والأبحاث بسكن مستشفى الملك فهد بجدة.وأوضح باداود أن هذه الندوه تهدف للتعريف بالجودة في المجال الصحي وكيفية تطبيق السلامة والأمان الصحي وتطبيق معايير الجودة في الصحة النفسية والاجتماعية.وأضاف أن نظام الاعتماد للجودة من أهم النظم العالمية التي تهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية، ما يعود بالنفع على صحة المواطن والمجتمع بالإضافة الى بناء الثقة بين الجهاز الصحي والمواطنين ومراعاة حقوق المرضى وضمان رضاهم من الخدمات الصحية، والالتزام بمعايير الأمان وسلامة المرضى.من جهته، أوضح طلال بن محمد الناشري مدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية والمشرف على الندوة، أن برنامج المحاضرات وورش العمل تتخللها، محاضرة عن الاعتماد طريق التغيير وعن جودة الرعاية النفسية وورش عمل للأطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين.