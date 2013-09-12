«علمني الطب» تستقطب 460 طالبا وطالبة

عبدالله الداني (جدة)

أشرفت مجموعة من طلبة كلية الطب بالسنة الثالثة بجامعة الملك عبدالعزيز دفعة «ميد 12»، على الدورة السنوية والمعروفة باسم «علمني الطب ــــ Teach Me Medicine»، والتي تقدم في بداية كل عام دراسي للطلبة المستجدين بالكليات الصحية.وتهدف الدورة، إلى وضع الأسس والقواعد الصحيحة لبداية صنع حياة طبية ودراسية حافلة بالتفوق والاجتهاد، تجسد الطب في حياتنا بكل القيم الجميلة وتقديم نبذة عن أخلاقيات هذه المهنة الرائعة من تقديم، تزويد الحضور بنظرة شاملة عن العام الدراسي الأول في الكليات الصحية وفي كلية الطب خاصة، نبذة مختصرة عن المواد الطبية وكيفية التعامل معها وشرح مكثف لمادة المصطلحات الطبية، تقديم نبذة مختصرة عن البحوث العلمية والطبية خاصة، ومدى أهميتها الكبرى في حياة الطبيب، وذلك بمشاركة عدد من أكاديمي كلية الطب والاستشاريين وأصحاب الخبرات المعروفة.وقدمت الدكتورة سامية العمودي أستاذ مشارك واستشارية نساء وتوليد وعقم والمدير التنفيذي والمؤسسة لمركز الشيخ محمد حسين العمودي للتميز في الرعاية الصحية لسرطان الثدي، محاضرة بعنوان (الدستور الإسلامي للمهنة الطبية)، والدكتور نزار باهبري استشاري أمراض الباطنة وحميات وأمراض معدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، محاضرة بعنوان (حلم المستقبل) .وبلغ عدد حضور الطلاب الحضور 200 طالب و260 طالبة، حيث افتتح الدورة في اليوم الأول عميد كلية الطب الدكتور محمود الأحول ووكيل كلية الطب للعلوم الأساسية الطبية الدكتور محمد باداود واستمرت الدورة لمدة خمسة أيام بدأت في اليوم الثامن عشر من شهر شوال وانتهت في اليوم الثاني والعشرين من نفس الشهر.وفي اليوم الختامي للدورة جرى تكريم المشرفين على الدورة الطالب محمد ماجد زقزوق والطالب عمر فيصل العوفي اللذين قاما بالتنسيق والإشراف وتنظيم الدورة، ومن الجدير بالذكر أن عميد كلية الطب قد أشاد بأهمية هذه الدورة ومالها من إيجابيات للمستجدين في بداية حياتهم الجامعية، كما عبر عن سعادته بالتنظيم والإشراف عليها من قبل دفعة ميد 12.