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"تعليم الغربية" تفتتح معرض تنمية القدرات والمواهب الصحفية

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"تعليم الغربية" تفتتح معرض تنمية القدرات والمواهب الصحفية "تعليم الغربية" تفتتح معرض تنمية القدرات والمواهب الصحفية

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بالتنسيق مع "التوجيه العام المركزى للصحافة المدرسية والإعلام التربوى" معرض مركز تنمية القدرات والمواهب الصحفية لصيف 2013 تحت عنوان "الغد" بمسرح مديرية التربية والتعليم بطنطا.

وعرفت سوزان عطية، الموجه العام للصحافة بالمديرية، المعرض الذى تناول أهم ما سطرته أقلام طلاب مديرية التربية والتعليم فى مختلف مراحل التعليم (ابتدائى- إعدادى- ثانوى "عام- فنى")، ليعبر عن أفكارهم وآرائهم وذلك من خلال إنتاجهم.

واشتملت أجنحة المعرض على صحف "حائط" وألبومات "كاريكاتير– مصورة"، وقصص قصيرة ومقالات، بالإضافة إلى الفنون الإعلامية الأخرى مثل الأحاديث والتحقيقات والمجلات الإلكترونية.

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مصر 365