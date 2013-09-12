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اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم ومؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر

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اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم ومؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم ومؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر

قام الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس جامعة الفيوم، بتوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر والمركز العربى للبحوث والإدارة "اراك"، ويمثلها كمال الدين محجوب رئيس مجلس الإدارة.

شهد توقيع الاتفاقية من جانب المؤسسة الدكتور محسن عبد الغنى جبر رئيس أكاديمية المنصورة للإدارة والتكنولوجيا، ويحيى زكريا مدير عام قطاعات تنمية الموارد البشرية والتسويق والإعلان بمؤسسة دار المعارف، ومن الجامعة الدكتور فريد حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد حمزة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد جابر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد معوض مدير مركز التعليم المفتوح وصالح جمعة أمين عام الجامعة وعبد البديع أنور مدير عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تنص الاتفاقية على التنسيق بين الطرفين فى عقد مؤتمرات وندوات تثقيفية لطلاب الجامعة ونشر الأنشطة الجامعية والاكتشافات العلمية التى تتبناها الجامعة من خلال مجلة أكتوبر وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح لآلات الطباعة المملوكة للجامعة وتقديم خدمات الطباعة والنشر لما تصدره الجامعة وأساتذتها بأسعار مخفضة وتسويق الكتب الصادرة عن جامعة الفيوم وأساتذتها محلياً ودولياً وتخصيص منفذ دائم للمؤسسة يتم من خلاله عرض كافة إصدارات المؤسسة بأسعار مدعومة لرواد الجامعة.

وبحث الطرفان إمكانية الاستفادة من الاتفاق الموقع بين مؤسسة دار المعارف وجامعة الإدارة والتكنولوجيا "umt" الأمريكية، والذى أعطى للمؤسسة صلاحية تدريس ماجستير إدارة الأعمال وبكالوريوس إدارة الأعمال ومنح شهادة صادرة من جامعة الإدارة والتكنولوجيا بولاية فرجينيا الأمريكية والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وإمكانية المشاركة بين جامعة الفيوم ومؤسسة دار المعارف فى إنشاء جامعة أهلية آو برامج مميزة وإمكانية تنفيذ برامج التعليم المفتوح لطلاب جامعة الفيوم المقيمين بالقاهرة بمركز "اراك" التابع للمؤسسة.

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