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بالصور.. حفل تكريم المشاركين فى دعم تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها

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بالصور.. حفل تكريم المشاركين فى دعم تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها بالصور.. حفل تكريم المشاركين فى دعم تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها

قال الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، إننا حريصون على فكرة التغيير الدائم والمستمر داخل الجامعة، مشيراً إلى أن القيادة الناجحة هى التى تنظر إلى المستقبل وتعتمد على الشباب، "لذلك نحن نسعى إلى المستقبل".

كما أشار الدكتور عادل عدوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا الحفل يعطى دفعة قوية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، حيث تعتبر بوابة المستقبل وأن التطوير يبدأ من هذه المشروعات.

كما طالب الدكتور غازى عصاصة مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات بزيادة الدعم لمشروعات تكنولوجيا المعلومات ووضع خطة مؤسسية لزيادة الدعم لا ترتبط بأشخاص، موضحاً أن حجم فريق العمل بتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بلغ 330 فرداً.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المشاركين فى دعم وتوطين تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وبحضور الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية وأعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.


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